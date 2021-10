Morreu o compositor Leslie Bricusse, vencedor de dois Óscares. Tinha 90 anos.

A notícia foi destacada no Instagram, esta terça-feira, 19 de outubro, numa publicação feita pelo filho, Adam. A causa da morte não foi revelada, como destaca ainda a revista People.

"O meu querido pai morreu pacificamente esta manhã", informou na descrição de uma série de fotografias do compositor de 'Willy Wonka and the Chocolate Factory' e 'Doctor Dolittle'.

