Morreu Andrew Barker, membro da banda de música eletrónica 808 State. O falecimento aconteceu no passado sábado, 6 de novembro, conforme o revelado pelo grupo no fim de semana.

"É com o coração pesado que vos informamos da morte do Andrew Barker", lê-se numa publicação do Twitter.

"A sua família e amigos pedem que se respeite a sua privacidade neste momento, mas que seja relembrado pela alegria que trouxe através da sua personalidade e música. A sua falta será sentida", completou-se.

A causa de morte do artista ainda não foi revelada, mas sabe-se que este passou por "breve período de doença, morrendo na sua cidade natal em Manchester".

