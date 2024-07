Morreu John Mayall, músico pioneiro do blues britânico, como foi confirmado na página de Facebook do artista. Tinha 90 anos.

"É com o coração pesado que informamos que o John Mayall morreu pacificamente em sua casa na Califórnia, no dia 22 de julho de 2024, rodeado da amorosa família", comunicaram.

"Os problemas de saúde que forçaram John a terminar a sua épica carreira em digressões levaram finalmente em paz um dos maiores guerreiros da estrada deste mundo", acrescentaram, sem revelar mais pormenores sobre a causa da morte.

Veja a publicação na íntegra:

Conhecido como o "padrinho do blues britânico", o artista foi pioneiro da música blues na Inglaterra durante os anos de 60. No início dessa década, reuniu músicos para formar a banda Bluesbreakers, cujo álbum de estreia foi o 'Blues Breakers With Eric Clapton', lançado em 1966.

Ao longa sua carreira, John Mayall colaborou com vários músicos, como Joe Walsh, Steve Van Zandt e Alex Lifeson. De destacar também que, em 2005, foi nomeado Oficial da Ordem do Império Britânico pela rainha Isabel II.

