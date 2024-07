Foram reveladas informações sobre a causa da morte da namorada de longa data do ator Clint Eastwood. Christina Sandera morreu no dia 18 de julho, aos 61 anos, e foi confirmado ao The Post, na terça-feira, que foi vítima de uma ataque cardíaco.

Numa certidão de óbito observaram que a causa imediata foi "arritmia cardíaca". Além disso, relata ainda o The Post, a "doença arterial coronária aterosclerótica" foi descrita como uma condição adicional que levou à morte de Christina Sandera.

De recordar que a notícia da morte de Christina foi confirmada na semana passada por Clint Eastwood, que recordou a companheira como "uma mulher adorável e atenciosa".

