A mãe de Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos na passada semana na sequência de um trágico acidente de avião, quebrou o silêncio nas redes sociais.

Ruth Moreira usou as stories da sua conta de Instagram para se pronunciar sobre a partida da artista, referindo: "Tudo é Dele, por Ele, para Ele. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor".

Este é um excerto de uma música gospel que Ruth escolheu como som de fundo de um retrato dela e de Marília.



© Instagram - Ruth Moreira

