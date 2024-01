Ana Afonso morreu aos 47 anos. A informação foi avançada pelo site Holofote, citando uma mensagem deixada por Marta Pereira. "Ainda não acredito... descansa em paz", escreveu a relações públicas.

O irmão de Ana, Sérgio Afonso, partilhou entretanto nas stories do Instagram um vídeo no qual é possível ver a atriz de costas. "Esta foi a última 'montanha' que conquistámos juntos mana... agora só me resta escalar todas as outras quando quiser estar mais perto de ti", escreveu ainda.

© Instagram/ Sérgio Afonso

A amiga Nelia Vortex também já reagiu a esta perda nas redes sociais. Partilhou uma antiga fotografia onde ambas surgem no meio de um grande grupo e escreveu: "Que a tua alma descanse em paz, minha querida amiga".

© Instagram/Nelia Vortex

Nos perfis de Ana Afonso também já se vão multiplicando as mensagens de pesar. "Descansa em paz, minha amiga", "voa com os anjos" e "Deus te tenha em descanso" são apenas alguns exemplos.

Enquanto atriz, Ana Afonso integrou os elencos da novela 'O Teu Olhar' e da série 'Maré Alta'. Foi ainda concorrente do reality show 'Quinta das Celebridades', em 2004.

A causa da morte ainda não é conhecida.

O Fama ao Minuto está a tentar confirmar a informação mas, até ao momento, ainda não obteve qualquer resposta.

Leia Também: Morreu o cantor sertanejo João Carreiro. Tinha 41 anos