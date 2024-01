João Carreiro morreu esta quarta-feira, dia 3 de janeiro, aos 41 anos. O cantor brasileiro não resistiu a uma cirurgia ao coração, revela o Gshow.

O artista sertanejo "estava sorridente, confiante e tranquilo" antes da operação, segundo o seu agente, Diego Diniz, mas acabou por "não resistir".

João Carreiro completou 41 anos no passado mês de dezembro e, horas antes de morrer, havia gravado um vídeo para as redes sociais, no qual se mostrou muito bem-disposto. Ora veja:

