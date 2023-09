María Jiménez, conhecida artista sevilhana, morreu esta quinta-feira, 7 de setembro, aos 73. A cantora espanhola perdeu a vida esta madrugada em Triana, Sevilha, bairro em que nasceu a 3 de fevereiro de 1950, destaca a revista Hola!.

Foi o filho de María Jiménez, Alejandro, quem confirmou o falecimento num comunicado enviado à Europa Press.

"É com uma profunda tristeza e dor nos nossos corações, que hoje nos despedimos de María Jiménez, uma mulher amada e respeitada pelo seu compromisso inabalável com a família, amigos e admiradores. Um espírito indomável, uma personalidade avassaladora, uma mulher forte e corajosa que lutou contra todas as adversidades, mais do que se possa imaginar", nota.

Alejandro, fruto da relação turbulenta da sevilhana com o ator Pepe Sancho, garantiu que a mãe partiu rodeada dos seus entes mais queridos. Este ainda destacou o trabalho "incansável" da artista "contra a violência de género".

"Parte a última grande diva e uma nova estrela forma-se no firmamento com um brilho intenso. Sem dúvida que a sua falta será profundamente sentida", completa.

As causas da morte ainda não foram reveladas publicamente.

