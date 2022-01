Morreu Yvette Mimieux, atriz do filme de ficção científica 'A Máquina do Tempo', de 1960. Tinha 80 anos.

De acordo com a informação que o representante da sua família partilhou com o Deadline, a artista morreu durante o sono, de causas naturais, esta terça-feira.

Uma notícia que chega dias depois de ter comemorado o 80.º aniversário, no dia 8 de janeiro.

Além do papel no filme 'A Máquina do Tempo', Yvette Mimieux contou com outros notáveis trabalhos, como nos filmes 'Where the Boys Are', 'Platinum High School', 'The Four Horsemen of the Apocalypse' e 'Light in the Piazza'.

Ao longo da sua carreira também passou pela televisão, escreveu um guião e esteve nomeada a três Globos de Ouros.

