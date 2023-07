Morreu Meg Johnson, atriz de 'Emmerdale'. Tinha 86 anos.

A família confirmou a perda através de um comunicado citado pela imprensa internacional.

"É com grande tristeza que anunciamos que a atriz Meg Johnson faleceu pacificamente ontem à noite, rodeada pela família", cita o The Mirror.

A atriz é lembrada como uma mulher "bondosa, maravilhosa e de brilho nos olhos". Brilho que nunca perdeu, nem mesmo quando nos últimos anos foi diagnosticada com demência.

"Teve uma carreira notável que terminou com a interpretação de Pearl Ladderbanks em 'Emmerdale', a partir de 2003", mas da sua obra fizeram ainda parte projetos como 'Coronation Street', 'Brookside' e 'Victoria Wood As Seen On TV'.