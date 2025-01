Tony Slattery, comediante e ator conhecido por programas como 'Whose Line Is It Anyway?' e 'Coronation Street', morreu aos 65 anos após um ataque cardíaco.

O companheiro de Tony, Mark Michael Hutchinson, confirmou a notícia através de um comunicado, no qual se pode ler: "É com grande tristeza que anunciamos que o ator e comediante Tony Slattery, de 65 anos, faleceu hoje, terça-feira, após um ataque cardíaco na noite de domingo".

Tony entrou no mundo do entretenimento após conhecer Sir Stephen Fry na Universidade de Cambridge, que convidou o ator para se juntar ao Cambridge Footlights, um clube de teatro amador da universidade. Outros membros do grupo incluíam Hugh Laurie e Dame Emma Thompson.

O grupo obteve vários sucessos e em 1981 ganhou o primeiro prémio 'Perrier Comedy Award' pela produção de 'The Cellar Tapes'.

O seu maior sucesso na televisão veio com o programa de improvisação 'Whose Line Is It Anyway?', no qual esteve com comediantes como Paul Merton e Sandi Toksvig.

