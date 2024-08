O também humorista morreu no domingo no apartamento de um amigo em Nova Iorque e as causas são ainda desconhecidas, mas sofria de problemas cardíacos, referiu o seu representante, Roger Paul, ao jornal The New York Times.

Salazar, que nasceu em Cuba, tornou-se famoso ao interpretar 'Chi Chi', o sicário do protagonista de Scarface, Tony Montana (Al Pacino), mas a sua carreira no grande ecrã inclui outros títulos conhecidos como Punchline (1988) e Carlito's Way (1993).

O ator nasceu em 1956 em Cuba, de onde fugiu no início da década de 1970, atravessando a nado a Baía de Guantánamo até à base naval dos EUA.

Foi enviado para Miami e depois para um lar adotivo no Bronx (Nova Iorque), de acordo com o Times.

Aos 18 anos, e perante as dificuldades de encontrar emprego como ator, tentou a sua sorte num clube de comédia na 'Big Apple' e iniciou assim uma carreira de sucesso como comediante, ao qual muitos hoje também prestam homenagem.

O comediante Adam Hunter contou na rede social X que tinha trabalhado com Salazar há alguns meses, apelidando-o de "lenda da comédia".

Já o músico Tito Puente Jr. Destacou: "Do Scarface ao Carlito's Way, as suas personagens e a sua comédia farão sempre falta".