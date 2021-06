À semelhança do que aconteceu com muitos atores em Portugal, também Tiago Aldeia viu o seu reconhecimento enquanto ator a florescer na série juvenil da TVI - 'Morangos com Açúcar'.

O artista deu vida a Rodas, personagem da qual ainda hoje muitos se lembram.

Ora, foi precisamente este projeto que Tiago decidiu recordar numa publicação do Instagram.

"Enviaram este tesourinho do 'Rodas' que não resisti em partilhar... dos tempos em que não tínhamos carta Ana Guiomar", escreveu o artista.

"Alguém se lembra deste tempo em que também não havia Instagram?", questionou por fim.

