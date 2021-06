No Dia da Criança, celebrado esta terça-feira, 1 de junho, Tiago Aldeia destacou junto dos fãs algumas imagens onde mostra o sobrinho a tentar imitar algumas das suas poses para as fotos.

"Da série fotográfica 'Mãe, ajuda-me a imitar as fotos do meu tio'. Apresento-vos esta sequência de fotos com a minha criança favorita, o meu sobrinho Santiago. Que tal o resultado?", começou por escrever.

"Feliz dia para todas as crianças, pequenas e grandes", completou. Veja abaixo as imagens e todas as reações às mesmas:

