Esta quinta-feira, Diogo Amaral foi surpreendido pelo seu telemóvel ao recordar uma memória fotográfica com José Mata e Tiago Aldeia, colegas e amigos de longa data.

Sem resistir em partilhar a fotografia nas redes sociais, o ator aproveitou para lhes dedicar palavras de carinho.

"Gosto desta coisa do iPhone destacar fotos (às vezes), hoje calhou esta, com alguns anos e não vamos falar da minha barba. As saudades que tenho destes dois e o que eu gosto deles! Hoje a minha declaração de amor é para eles", escreveu.

