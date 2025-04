Com a chegada da primavera, o Sublime Comporta prepara-se para receber novidades gastronómicas. A partir de 1 de maio, o Canalha Comporta, projeto do chef João Rodrigues, instala-se novamente no resort, trazendo consigo um ambiente descontraído e sabores que celebram a tradição culinária portuguesa.

Tal como em 2024, o restaurante estará em funcionamento até ao final de outubro, oferecendo uma experiência semelhante à do Canalha em Lisboa: uma cozinha focada na excelência dos produtos e numa apresentação despretensiosa. João Rodrigues, à frente do projeto lisboeta, transporta agora a sua filosofia para a Comporta, onde tanto hóspedes como visitantes externos são convidados a desfrutar desta proposta num espaço acolhedor, junto à piscina do resort, com capacidade para 76 pessoas.

Inspirado no sucesso alcançado na capital, fruto da parceria com o grupo Paradigma, o Canalha Comporta apresenta uma carta que combina pratos já consagrados com novas criações. Entre as opções destacam-se o Raspado de presa de vaca arouquesa, a Lula de toneira com manteiga de ovelha e a Tortilha aberta de camarão e cebola, além da vitrine de peixe e marisco, onde os clientes poderão escolher o que desejam saborear, dependendo da disponibilidade do dia. Para esta temporada, há também novidades no menu, como a Cabeça de xara, a Cecina de wagyu, as Molejas de borrego e o Carabineiro a cavalo, entre outros.

O restaurante estará aberto de quarta a domingo, entre as 19h e as 23h. As reservas podem ser feitas através do telefone 211 452 426 ou do email comporta@canalha.pt.