A TVI divulgou esta quarta-feira, dia 20 de setembro, a data de estreia da temporada que marcará o regresso dos 'Morangos com Açúcar'.

A produção poderá ser vista a partir do dia 23 de outubro, em simultâneo na TVI e na Amazon Prime Video.

"Os 10 episódios da primeira temporada vão ser emitidos, semanalmente, na TVI e ficarão todos disponíveis, no mesmo dia, na Prime Video. A segunda temporada, também com 10 episódios, vai ser lançada no início de 2024 e a terceira chega antes do verão de 2024", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

A nota refere ainda que "a TVI se mostra satisfeita com o regresso de uma marca com um peso incontornável no mercado audiovisual português" e que os 'Morangos' "reforçam a ambição em dar a oportunidade a novos talentos na área da representação apostando no reboot de uma série que ao longo da sua história ficou marcada por ser a primeira porta para nomes atuais da representação portuguesa como Pedro Teixeira e Rita Pereira, sendo que ambos também fazem parte do elenco do reboot da série".

