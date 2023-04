Mónia Sintra contou aos seguidores que conseguiu ultrapassar o medo e realizar uma aventura muito desejada.

"Sempre quis mergulhar. Mas tinha receio. Não só pela atividade em si como algum receio que, pela pressão do mergulho, pudesse ficar com algum problema a nível de audição que me impedisse de atuar e cantar. Mas nada como alguém que está do nosso lado ajudar-nos a ultrapassar os medos. Os receios. As dúvidas", contou na legenda de algumas imagens que destacou numa publicação que fez na sua página de Instagram este sábado, dia 15 de abril.

"Desta vez, foi o meu padrasto. Como meu instrutor, ajudou-me a descobrir as maravilhas subaquáticas. Foi como ver uma segunda vida debaixo de água. Uma vida despreocupada, livre e desprendida. Uma vida leve. Como eu gosto. Que bom que foi. É por momentos como estes que temos de agradecer. Hoje e sempre. A quem está connosco. A nosso lado. Obrigada", completou.

Veja na galeria as fotografias que a cantora partilhou na mesma publicação.

