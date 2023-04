Tânia Ribas de Oliveira está "triste", como partilhou com os seguidores em desabafos que fez na sua página de Instagram.

A apresentadora recebeu fotografias de um local muito especial para si, do qual guarda várias bonitas memórias, e que está agora "abandonado".

"Passei todas as minhas férias nestas piscinas do Vimeiro, com o meu irmão Kiko e com os meus avós. São, provavelmente, as melhores memórias que temos da nossa infância. Bicicletas no carro e dias inteiros nas piscinas municipais da Maceira, com muitos mergulhos e uma alegria que não cabia no coração", lembrou este sábado, dia 15 de abril.

"Ontem [dia 14 de abril] recebi estas imagens de um lugar perfeitamente abandonado - basta ver o antes e o depois. Assalta-me uma grande tristeza por ver um espaço cheio de memórias tão felizes votado ao abandono total", contou de seguida.

"Aprendi a andar no Vimeiro. Sei de cor as cores, o cheiro das plantas da piscina, o sabor da água e as tardes nas termas. Mas agora só resta lodo e memórias nas pedras que ficaram. E uma saudade gigante dos tempos em que a felicidade era a tónica dos dias longos de verão", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e numa outra publicação voltou a recordar a infância no referido local. "Estou tão triste com esta questão do Vimeiro que fui buscar os meus álbuns de infância. Como é possível que este lugar seja agora um espaço cheio de ervas e água verde? Nas fotos: com o meu pai, avó e mano. Se eu tivesse uma cadeira destas, já era mais feliz", disse.

