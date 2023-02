A atriz italiana Monica Bellucci, de 58 anos, está a namorar com o cineasta Tim Burton, de 68 anos.

De acordo com a imprensa internacional, a relação começou há cerca de quatro meses e têm mantido o romance em segredo.

O Daily Mail recorda que o casal conheceu-se há 16 anos, mas terão começado a namorar depois de se terem voltado a encontrar no Lumière Film Festival, em Lyon, em outubro do ano passado.

De recordar que Tim Burton esteve casado com Lena Gieseke entre 1987 e 1991, e é pai de Billy, de 19 anos, e Nell, de 15, da relação com Helena Bonham Carter.

Por sua vez, Monica Bellucci esteve casada com Claudio Carlos Basso (entre 1990 e 1994) e com Vincent Cassel (entre 1999 e 2013), com quem tem em comum as filhas Léonie, de 12 anos, e Deva, de 18 anos.

Leia Também: Novo casal à vista? Kendall Jenner poderá estar novamente apaixonada