Kendall Jenner poderá estar novamente apaixonada. Os rumores começaram a circular depois de a modelo mostrar-se 'próxima' de Bad Bunny, com quem tem saído.

Uma fonte contou à People que Kendall Jenner, de 27 anos, e o rapper, de 28, "têm passado algum tempo juntos".

"A Kendall começou a sair com ele recentemente", destacou outra fonte. "Eles foram apresentados por amigos. Ele mudou-se para Los Angeles há algumas semanas e comprou uma casa", acrescentou.

"Ela gosta dele e está a divertir-se. Ele é diferente dos homens com quem ela namorou. Ele é muito charmoso", continuou.

No sábado, relata o TMZ, a modelo e o rapper foram vistos a sair do mesmo restaurante em Los Angeles após um suposto encontro com o casal Hailey e Justin Bieber.

No entanto, até à data não foi confirmada oficialmente qualquer suspeita avançada pela imprensa internacional.

