Hailey Bieber não passou despercebida na manhã de terça-feira, dia 22 de outubro, quando foi fotografada à saída de uma aula de pilates, em Los Angeles.

A mulher de Justin Bieber 'exibiu' as 'curvas' depois de ter sido mãe pela primeira vez há cerca de dois meses. As imagens captadas pelos paparazzi não tardaram a chegar à imprensa internacional e às redes sociais.

Hailey Bieber pode ser vista com uns calções justos e um top curto. O look ficou completo com um casado verde.

De recordar que a modelo é mãe do pequeno Jack Blues Bieber, fruto do casamento com Justin Bieber.

