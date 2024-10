Hailey Bieber surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia do filho, Jack Blues, onde podemos ver apenas os pés do bebé. A publicação serviu para celebrar o Halloween.

"Feliz Dia das Bruxas! Saia e vote", escreveu a mamã junto da imagem, que mostra o menino com um autocolante a dizer "eu votei", referindo-se às eleições dos EUA.

De recordar que o pequeno Jack nasceu em agosto e é fruto da relação de Hailey Bieber com Justin Bieber.

© Instagram

Leia Também: Hailey Bieber 'exibe curvas' após ser mãe pela primeira vez