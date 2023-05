Moisés Figueira foi o 5.º classificado d'O Triângulo', da TVI, que terminou na noite de domingo, dia 28 de maio. Na manhã desta segunda-feira, o ex-concorrente do reality show esteve no 'Dois às 10' à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Moisés não escondeu a relação de proximidade que criou com a também ex-concorrente Sara Sistelo, contando que nesta primeira noite dormiram no mesmo quarto.

"Ela veio-me acompanhar, está ali à minha espera", acrescentou depois, tendo sido questionado por Cláudio Ramos sobre se são namorados.

"Já tivemos mais longe de assumir isso, mas ainda não. Temos de ver como é que as coisas são cá fora", explicou, frisando que "não querem que ninguém saia magoado".

No decorrer da conversa, Moisés confessou que para já não quer assumir nenhuma relação amorosa, não deixando de reconhecer a ligação especial que tem com Sara.

De recordar que dentro da casa mais vigiada do país, Moisés viveu um triângulo amoroso com Sara e Mariana Duarte.

"Sempre fui mulherengo, mas depende das fases em que estou na vida. Quando estou numa fase mais carente e à procura de alguém, esqueço esse meu lado mulherengo, sou fiel. Sempre fui fiel. Quando estou na fase de 'eu quero viver', não engano ninguém, mas deixem-me viver", confessou, referindo que quando entrou na casa mais vigiada do país ia "disponível para viver".

"Ainda hoje, e é por isso que meto um travão tão grande no que tenho com a Sara. Não quero dar nenhum rótulo porque não estou numa etapa em que queira ter uma relação", acrescentou.

Moisés diz que agora precisa de perceber como é que vai desenrolar esta primeira semana depois do fim do programa, sendo que vai matar saudades do filho e ficar afastado de Sara nestes primeiros dias.

"Ainda tenho tanto para ver o que é que vai acontecer de novo. E não estou a falar em relação a mulheres. Se há pior fase para me envolver com mulheres vai ser agora. Pareço ser um bocadinho tontinho, mas tenho os pés no chão", destacou, reconhecendo que Sara o conheceu "em todas as suas fases".

