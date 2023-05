Carolina Aranda é a grande vencedora de 'O Triângulo'. A primeira edição do reality show da TVI chegou ao fim este domingo, 28 de maio, e a concorrente conquistou o primeiro lugar com 52% da votação. Logo a seguir ficou Inácia Nunes, bem próxima, com 48%.

O terceiro lugar ficou para Mariana Duarte. Sara Sistelo e Moisés Figueira conquistaram o quarto e o quinto lugar, respetivamente.

Após saber que tinha ganho, Carolina revelou-se surpreendida notando que "não estava à espera", tendo em conta as acusações de "jogo" de que foi alvo.

Antes de revelar a vencedora, Cristina Ferreira, apresentadora do formato, deixou uma mensagem dirigida a todos os concorrentes: "Reforço uma vez mais a coragem e a audácia que é preciso ter para entrar num programa destes. Da minha parte vou estar agradecida até ao fim dos meus dias, cada um de vocês ficou em mim um bocadinho que seja pela confiança que depositaram nesta equipa para estarem a ser julgados e avaliados durante todos os instantes da vossa vida. Só vocês é que sabem. E são muito maiores do que todos aqueles que vos julgaram".

