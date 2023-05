Cristina Ferreira termina hoje, 28 de maio, mais um desafio televisivo. 'O Triângulo' chega ao fim este domingo, levando a grande anfitriã do reality show a fazer nas redes sociais um balanço da experiência.

"O fim de alguma coisa exige sempre reflexão. Hoje termina 'O Triângulo', o meu quinto reality enquanto apresentadora. Há mais de 20 anos que este é um formato televisivo que capta todas as atenções. Porque os protagonistas sãs pessoas, sempre à procura de alguma coisa. Alguns vão para serem conhecidos e, o que talvez não saibam, é que se vão conhecer a eles próprios", começou por dizer.

"Ainda esta semana o Kasha me dizia que tinha sido extraordinário voltar à casa, o ponto de partida. Ninguém sai dali igual, dizem todos os que por lá passam. Eu própria tenho crescido pela proximidade com o formato e com os concorrentes. A minha própria vida parece um reality, em que todos os dias há um novo episódio, e todos opinam sobre ele. Fizesse eu um portal do tempo e percebiam que, mesmo a observar 24 horas, não conhecemos ninguém", realçou.

Cristina não comentou as notícias que dão conta de que 'O Triângulo' terá ficado aquém das expectativas, não tendo feito entre o espetadores o sucesso esperado. O reality show, recorde-se, prometia ser um formato único e nunca antes visto, mas foram poucas as diferenças que apresentou relativamente a outros programas semelhantes.

Quanto ao futuro, a comunicadora mostra-se pronta a abraçar novos desafios televisivos. "A vida é uma viagem, há quem arrisque e descobre novos destinos, há quem nunca passe do aeroporto. Hoje, há cinco finalistas prestes a desembarcar no destino final. Talvez ainda não saibam o que os espera. Eu já tenho as malas feitas, sempre à espera da próxima aventura. Seja ela um destino repetido ou não. Dure umas horas ou meses. O que importa é ir. Nunca se volta igual", completou.

