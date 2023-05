Pedro Barroso teve há uma semana um grave acidente de viação. O ator contou através das redes sociais que estava a caminho de um evento quando um choque frontal o projetou e levou a que fosse transportado de ambulância para o hospital.

"Um choque frontal, uma curva sem visibilidade, a 1 minuto de casa, onde ninguém teve culpa. Íamos ambos com pouca velocidade, mas o inesperado aconteceu. Os passageiros que iam comigo e o outro condutor ficaram bem. Mas eu, devido a tentar protegê-lo instintivamente, desviei o carro e pus mãos e braços para os proteger, alargando o cinto, o que fez com que fosse projetado e batesse com a parte lateral da cabeça no vidro do carro", relatou, explicando que os airbags não dispararam e o embate com a cabeça "foi grande, o que fez com que perdesse os sentidos".

Acordou no hospital depois de ter sido transportado de ambulância: "Quando acordei, a minha primeira preocupação foi saber que todos os envolvidos no acidente estavam bem e saber que estava apto para estar presente no evento que tinha no dia a seguir. Só nesse dia, depois de várias pessoas que me conhecem verem o estado do carro, me apercebi da gravidade do acidente, pois o pior podia ter mesmo acontecido".

No dia seguinte, como planeado, Pedro marcou presença no referido evento, "onde tudo foi cumprido com profissionalismo". Nesse dia, "não tinha sintomas graves, o que sentia era apenas algumas dores e contraturas, o que era visível no rosto e no inchaço e aranhões na cabeça".

Contudo, na segunda-feira os sintomas agravaram-se. "Comecei a ter mais sintomas, tonturas ao caminhar, pressão na cervical e má disposição. Fiquei realmente preocupado com estes sintomas e por isso decidi pedir ajuda para perceber se realmente estava tudo bem", contou.

"Lembro-me do processo de inconsciência e sem noção do exterior de ter imagens do Santiago. Realmente, todos temos a vida por um fio e houve alturas em que vivi demais. Mesmo estando afastado da televisão, continuo exigente e ansioso com toda a minha equipa e trabalho. Este embate fez-me realmente perceber o que é realmente importante. Desde o dia de ontem que os sintomas voltaram, sinto prisão na coluna e lombar, que me vai até às pernas, o que me leva a pensar no que eu posso melhorar e mudar no meu dia-a-dia. Hoje, resta-me apenas agradecer e aceitar que preciso de cuidar melhor de mim", completou, explicando que se encontra ainda em processo de recuperação depois do enorme susto que sofreu.

Leia Também: "Durante as gravações da 'Herdeira' perdi 1 das pessoas mais importantes"