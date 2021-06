Hunter McGrady decidiu falar sobre a sua experiência pessoal com a Covid-19. No episódio desta quinta-feira do podcast Model Citizen, a manequim, de 28 anos, contou que testou positivo aos sete meses de gravidez.

Atualmente à espera do primeiro filho, a modelo plus size revelou: "Quando estava grávida de sete meses - o que ninguém sabe - tive Covid". Hunter acrescentou que, possivelmente, contraiu o vírus no trabalho, apesar de ter sido muito "exigente" quanto ao uso da máscara.

"Tive de fazer uma gravação. Estava a filmar no exterior, e a única vez que tirei a máscara foi quando estava a filmar. Era um estúdio com apenas quatro pessoas e eles estavam longe. Fiquei infetada com Covid e passei o vírus ao meu marido", explicou.

Embora os sintomas não tenham sido graves, não deixou de ficar nervosa com toda a situação. "Perdemos o olfato. Ainda estou com alguns problemas em relação aos cheiros, o que é muito bizarro", acrescentou.

Além do vírus, sofreu outro susto de saúde ao ser diagnosticada com pré-eclâmpsia. "E perdi o meu irmão mais novo", lembrou ainda. Recorde-se que Tynan morreu no dia 1 de maio, aos 23 anos.

Leia Também: Modelo plus size Hunter McGrady lamenta morte do irmão. Tinha 23 anos