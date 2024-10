Gigi Hadid, de 29 anos, não pôde contar com o apoio do namorado Bradley Cooper no Victoria's Secret Fashion Show deste ano, que decorreu na terça-feira, dia 15 de outubro.

Enquanto se preparava para o evento repleto de estrelas, a modelo revelou nos bastidores que o namorado ficaria fora do desfile deste ano.

"Ele está a assistir a partir de casa", contou Hadid ao Entertainment Tonight. "Ele está a cumprir o dever de pai, mas é muito solidário".

Bradley Cooper teve de ficar a tomar conta da filha Lea, de sete anos, fruto da antiga relação com Irina Shayk. Note-se que também Irina fez parte do elenco de modelos que desfilaram no Victoria's Secret Fashion Show.

Embora Gigi e Cooper sempre tenham sido discretos no que diz respeito à sua relação, não se esquivaram totalmente das câmaras. Na verdade, o casal foi apanhado enquanto partilhavam demonstrações de afeto num iate, na costa de Itália, em agosto deste ano.

Apesar de o ator de 'Assim Nasce uma Estrela' ter ficado fora do Victoria's Secret Fashion Show, Gigi - que é mãe de Khai, de 4 anos, fruto da antiga relação com Zayn Malik - revelou que teve as "amigas ao seu lado", nomeadamente Adriana Lima, uma das modelos brasileiras que também desfilou no evento.

