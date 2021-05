Morreu o irmão mais novo da modelo plus size Hunter McGrady, Tynan, aos 23 anos.

Uma notícia que foi confirmada pela própria manequim numa publicação que fez na sua página de Instagram, esta terça-feira.

"As palavras mais angustiantes que já escrevi na vida, uma que ninguém quer escrever. O meu peito está pesado e sinto que nunca mais vou respirar, não sei como é que vou curar esta dor", começou por dizer, contando de seguida que o irmão morreu "no dia 1 de maio".

Na mesma publicação, a modelo descreve Tynan como "o ser humano mais gentil, amoroso, bonito, inteligente e engraçado que já conheceu".

"Quem me conhece sabe que deliro com o meu irmão, ele é e será sempre o amor da minha vida. Mandava-lhe uma mensagem de texto todas as noites a desejar-lhe uma boa noite e a dizer que o amava, porque nunca quis que passasse um dia sem que ele soubesse o quanto eu o amava e adorava. Todos ao seu redor sempre disseram coisas bonitas [sobre ele]", acrescentou ao lado de uma série de fotografias de ambos.

Hunter referiu ainda que o irmão estava prestes a formar-se pela San Francisco State University. A causa da morte não foi revelada até à data.

"Não há o que dizer porque é que estas coisas acontecem, porque é que acontecem acidentes, porque é que a vida é tão curta", partilhou apenas.

"Estou muito grata pelos lindos 23 anos que Deus nos deu com ele. Sei que nos vamos encontrar novamente porque a Bíblia assim o diz", acrescentou, citando depois a Bíblia.

Veja a publicação na íntegra:

