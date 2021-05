Depois de se ter despedido do pai, Joseph Odom, tendo lamentado a morte do mesmo no passado mês de abril, Lamar Odom recorreu de novo ao Instagram para agradecer o carinho recebido nesta fase difícil.

"Obrigado a todos os que me enviaram amor e rezaram durante este período de luto. Agradeço a cada um de vocês por me terem enviado boas energias", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde aparece ao lado do progenitor.

"[...] Eu e o meu pai tínhamos as nossas diferenças, mas no final do dia eu sabia que ele me amava e eu o amava, e isso é realmente tudo o que importa. Encorajo-vos a tirarem um tempinho e a fazerem as pazes com a família e amigos, digam a alguém que os amam, sorria um pouco mais, dê o seu coração àqueles que o merecem porque nada está garantido além da morte", destacou de seguida.

Veja a publicação na íntegra:

