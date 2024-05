Kelly Brook, de 43 anos, colocou um ponto final na sua carreira como modelo e diz que já não se "importa muito" com a sua aparência.

Em entrevista à OK! Magazine, a modelo de 44 anos afirmou que não tem inseguranças com o corpo apesar de agora ser "mais pesada" do que era nos tempos em que era modelo.

No entanto, garante que não tem vontade de voltar à profissão. "Estou confortável na minha pele. Estou confortável com o ponto em que estou na minha vida, na minha carreira e no meu relacionamento. Não me importo de envelhecer. Isso não me assusta nem um bocadinho", começou por dizer na entrevista.

"A minha vida evoluiu e não estou à procura do olhar dos homens nem a tentar ser modelo de biquínis agora. Não é que eu não possa ser modelo de biquínis porque tenho 44 anos e sou mais pesada. É mais porque eu já fiz isso e não já não me importo tanto com a minha aparência", concluiu.