Recentemente, Brooke Shields partilhou no seu novo livro de memórias - 'Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old' - que passou por uma cirurgia de redução dos lábios vaginais, depois de passar 40 anos a lutar contra desconforto, assaduras e sangramento.

No entanto, durante o check-up pós-operatório com o seu cirurgião, a atriz descobriu que ele também realizou um procedimento de rejuvenescimento vaginal... sem o seu consentimento.

"Estaria a mentir se dissesse que não tenho vergonha de partilhar estas informações tão íntimas", escreveu em 'Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old'. "Mas, se quisermos mudar a maneira como abordamos e falamos sobre a saúde das mulheres, então precisamos de trazer à tona as questões desconfortáveis, mas muito reais".

De acordo com Brooke, o seu médico parecia orgulhoso do "dois em um", embora ela não quisesse fazer este procedimento "irreversível".

"Ele disse que me deu um pequeno bónus", contou numa entrevista à Us Weekly publicada no dia 8 de janeiro. "Pareceu-me uma invasão, uma violação bizarra de algum tipo. Nada indicava a necessidade de ser mais firme, mais pequena ou mais jovem, especialmente ali".

A atriz de 59 anos manteve esta experiência em segredo do marido "durante muito tempo". Contudo, Brooke Shields decidiu agora tornar a sua história pública de forma a consciencializar as mulheres sobre a sua autonomia, principalmente no que diz respeito à aparência e à saúde.

Para finalizar, a atriz, que tem duas filhas, Rowan Henchy, de 21 anos, e Grier Henchy, de 18, rematou no seu livro: "A vergonha não é mais uma opção".

