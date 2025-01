Brooke Shields voltou a falar abertamente sobre os momentos difíceis da sua vida, sendo que muitos deles podem ser lidos na nova biografia da atriz, 'Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old'

A atriz de 59 anos escreveu sobre o aborto espontâneo que sofreu quando tinha cerca de 30 anos.

"Quando eu tinha trinta e poucos anos, fiz um exame Papanicolau irregular, o que exigiu que eu fizesse uma biópsia em cone, que é um procedimento para remover tecido anormal do colo do útero", descreveu.

Shields prosseguiu, acrescentando que os médicos descobriram que haviam células anormais e que provavelmente teriam desenvolvido para cancro. Eles acabaram por retirar parte do seu colo do útero, algo que lhe causou muita dor e a fez sentir como se "todo o seu útero tivesse caído no chão da casa de banho".

"O médico também me disse que uma biópsia tão agressiva poderia causar demasiadas cicatrizes, podendo vir a ser impossível engravidar", explicou. "Assim, logo depois de me ter casado, fui ao médico para fazer um check-up".

Como se pode ler na biografia, o médico descobriu que a cicatriz causada pela biópsia em cone tinha apertado e encurtado o colo do útero, causando tantos danos que eles não conseguiam passar um cateter pelo canal cervical até à cavidade uterina para implantar um embrião para fertilização in vitro. Ao invés disso, eles fizeram o procedimento pelo umbigo.

"Surpreendentemente, a fertilização in vitro foi bem-sucedida e eu engravidei... apenas para abortar três meses depois", escreveu Shields. "E o que se seguiu foram provavelmente as piores doze horas seguidas da minha vida".

"O aborto foi tão violento e terrivelmente doloroso que, quando chegou a hora de uma segunda tentativa de fertilização in vitro, perguntei ao meu médico: Achas que a dor se deveu ao facto de a cicatriz ter esticado?'".

"Se eu tivesse conhecimento dos riscos, poderia ter feito outras escolhas para ajudar a minha fertilidade", concluiu Shields, que deu à luz a sua primeira filha, Rowan, em 2003, e sua segunda, Grier, em 2006.

