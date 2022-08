Bruno Krupp está a ser acusado de ter atropelado mortalmente um jovem na noite do passado domingo, dia 31 de julho, no Rio de Janeiro, Brasil.

O modelo de 25 anos estaria a conduzir sem carta de mota quando acabou por matar um estudante de apenas 16 anos, que atravessava uma passadeira, revela o Metrópoles.

Krupp tem mais de 150 mil seguidores no Instagram e, em dezembro do ano passado, assumiu uma relação com a influenciadora digital Sarah Poncio, um namoro que, entretanto, já terminou.

