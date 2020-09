Cristina Ferreira passou o dia de segunda-feira a preparar a segunda emissão de 'Dia de Cristina', que vai para o ar hoje - 29 de setembro. Já ao cair da noite, a apresentadora mostrou-se a estudar o alinhamento do formato e foi assim que revelou o nome de uma das suas convidadas.

Ao partilhar com os seguidores a ficha de convidado do programa, Cristina deixou escapar que estará à conversa com a Ministra da Saúde, Marta Temido.

Importa lembrar que 'Dia de Cristina' tem uma duração de aproximadamente sete horas e está no ar entre as 10h00 e as 20h00.

