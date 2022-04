Ainda no início de carreira, Mindy Kaling passou por um momento embaraçoso na passadeira vermelha na estreia do filme 'Virgem aos 40 anos'.

A atriz, que se tornou conhecida pela sua personagem na série 'The Office', explicou o sucedido em declarações ao novo livro de Judd Apatow - 'Sicker in the Head: More Conversations About Life and Comedy'.

Mindy, agora com 42 anos, revela que foi enganada por um dos seus colegas da trama, embora não tenha especificado quem.

"Não sabia o que era suposto usar na estreia de um filme", começou por revelar. "Tinha este inimigo/amigo em 'The Office' e perguntei a essa pessoa, 'o que se usa numa estreia?'. E disseram-me, 'apenas umas jeans e uma t-shirt. É Los Angeles, nunca ninguém se aperalta muito para essas coisas", recorda.

"Não queria parecer exagerada ao usar um vestido de baile. Por isso, usei um top, uns jeans e uns brincos, enquanto toda a gente estava super bem arranjada", explica.

"Fiquei do género, 'mer**, fui enganada'. Foi como uma oportunidade perdida, e depois disso, mergulhei no mundo da moda", sublinha.

Eis o 'fatídico' visual:

Visual usado pela atriz em 2005 para a estreia do filme 'Virgem aos 40 anos'© Getty Images

