Mindy Kaling deslumbrou num evento que decorreu em Nova Iorque na quarta-feira, tendo escolhido um look que a deixou em destaque.

A estrela de 'The Office', de 45 anos, usou um minivestido preto que deixou as suas curvas em evidência. O look ficou completo com uns saltos altos brilhantes em tons de prateado, que combinavam com a mala, as joias e alguns pormenores do vestido.

De acordo com o Daily Mail, Mindy Kaling esteve presente na antestreia da série 'Running Point', da Netflix, evento que contou também com a presença de outras estrelas como Kate Hudson.

Leia Também: Afinal, é Markle ou Sussex? Meghan corrige Mindy Kaling