Os nomes de Will Smith e Chris Rock estão nas bocas do mundo depois do ator ter dado um estalo ao comediante no palco da 94.ª cerimónia dos Óscares, imagem que destacamos na rubrica Foto da Semana.

O episódio deu-se na madrugada de segunda-feira, quando Chris Rock fez uma piada sobre o facto de Jada Pinkett Smith estar careca - consequência da doença que sofre, a alopecia - e comparou-a à personagem de Demi Moore no filme 'G. I. Jane', de 1997.



© Getty Images

Will Smith não gostou da referência à mulher e dirigiu-se a palco para agredir o comediante. A Academia esclareceu, entretanto, que pediu para que o ator abandonasse a sala, mas este recusou-se, tendo ficado para o fim a cerimónia.

Acabou por receber um Óscar pelo papel em 'King Richard' e quando subiu ao palco para receber o galardão, mostrou-se em lágrimas. Seguiu depois para a after party e voltou a pronunciar-se sobre o episódio através das redes sociais, quando o seu nome já estava no centro de uma polémica acesa, e fez a primeira referência a Chris Rock com um pedido de desculpas.

Perante a enorme onda de indignação que excedeu Hollywood e se fez sentir em todo o mundo, a organização do evento decidiu "abrir um processo disciplinar contra o Sr. Smith por violar a conduta da Academia".

Entre as várias reações destacaram-se a de rostos bem conhecidos, nomeadamente da comédia, como o britânico Ricky Gervais, que através da sua ironia saiu em defesa de Chris Rock. Jim Carrey também se pronunciou, atirando que Hollywood está "podre".

Em Portugal, grandes nomes da comédia, como Herman José e Bruno Nogueira também se manifestaram em jeito de crítica a Will Smith.

