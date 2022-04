Will Packer, produtor da 94.ª cerimónia dos Óscares, comentou o estalo que Will Smith deu a Chris Rock durante o evento.

Numa entrevista ao 'Good Morning America', que será emitida hoje, 1 de abril, Packer revelou que se encontrou com o comediante e com agentes da polícia que explicaram que poderiam deter Smith se o humorista quisesse apresentar queixa.

"Disseram, 'isto é uma agressão - foi a palavra que usaram naquele momento. Eles disseram, 'vamos buscá-lo. Estamos preparados para ir agora mesmo, pode apresentar queixa. Podemos detê-lo'. Estavam a dar as opções", relata.

"E à medida que iam falando, o Chris rejeitou todas as opções. Foi do género, 'não, eu estou bem', mesmo quando eu disse, 'Rock, deixa-os ir'. Os agentes da LAPD [polícia de Los Angeles] acabaram de dar as opções e disseram, 'gostaria que tomássemos alguma medida?' E ele disse, 'não'", completa.

Recorde-se que a Academia já abriu uma investigação sobre o sucedido.

