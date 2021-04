Zara, filha da princesa Ana, e Mike Tindall deram as boas-vindas ao terceiro filho no final de março e o ex-jogador de rugby falou agora com humor destas primeiras semanas com o recém-nascido.

Mike foi convidado no podcast 'The Good, The Bad & The Rugby' - onde anteriormente tinha dado a notícia do nascimento - e não escapou a algumas questões sobre o bebé.

"Não há muito a dizer. É um recém-nascido com um mês, o mesmo de sempre: Amamentar, limpar o rabo, mas tirando isso está tudo bem", brincou.

Recorde-se que além do bebé, o pequeno Lucas Philip Tindall, o casal tem duas meninas - Mia, de sete anos, e Lena, de dois.

