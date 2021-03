Depois da surpreendente chegada do filho recém-nascido de Zara e Mike Tindall - que nasceu no chão da casa de banho -, o pai do bebé partilhou uma atualização sobre esta nova fase.

Segundo contou no mais recente episódio do podcast 'The Good, The Bad & The Rugby', o pequeno Lucas Philip Tindall - 10.º neto da rainha Isabel II - "é muito bom" menino.

"Tem sido bom, na verdade, não posso reclamar", acrescentou em conversa com Alex Payne e James Haskell, referindo-se à primeira semana após a chegada do filho mais novo. "Ele tem sido ótimo até agora", afirmou ainda.

Recorde-se que além do bebé, Mike e Zara são também pais de Mia, de sete anos, e Lena, de dois.

