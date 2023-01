Miguel Vicente tem feito questão de se encontrar com as pessoas que o apoiaram durante o tempo em que esteve na casa do 'Big Brother'.

Agora, fora do jogo, o vencedor da última edição do reality show da TVI está a organizar um jantar com os fãs e já se conhece o valor do mesmo.

De acordo com uma publicação feita pelo grupo de fãs de Miguel, o jantar terá o custo de 45 euros, sendo que as crianças até aos cinco anos não pagam e as que tiverem entre 5 e 12 anos pagam apenas 22 euros.

O encontro irá acontecer no dia 18 de fevereiro de 2023, depois de Miguel Vicente marcar presença no Carnaval de Altura, no Algarve.

