O artista, que ficou popular através do programa 'All Together Now', esteve à conversa com Manuel Luís Goucha.

Esta segunda-feira, 28 de junho, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa das tardes da TVI Miguel Moura, o jovem artista que ficou conhecido após participar no programa de talentos 'All Together Now'. Miguel mostrou-se feliz, sobretudo pelo lançamento do seu primeiro single - 'Tenho que Abalar'. À conversa com Goucha, o tímido cantor confessou que gostava muito de Cristina Ferreira, apresentadora do concurso. "Gostei [de trabalhar com Cristina Ferreira]. Adoro a Cristina. Tem sido uma grande amiga, sem dúvida", notou. Recorde-se que a grande vencedora da primeira edição acabou por ser Catarina Castanhas, com quem o Fama ao Minuto esteve à conversa: "Tinha deixado de cantar e foi este programa que me fez voltar"