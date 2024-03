Como é habitual, nas datas como o Dia do Pai as crianças preparam sempre um presentinho para assinalar o momento. O filho de Miguel Cristovinho, Mateus, não é exceção e também ofereceu um presente ao cantor.

Orgulhoso e completamente 'babado', o artista mostrou o miminho que recebeu do menino.

Além de um desenho do pequeno Mateus, também se podia ler:

"O meu pai... É - Amigo; Vai - ao estúdio; Come - frango com arroz; Bebe - água das pedras; Lê - histórias; Veste - roupa gira; Diz - 'Mateus, vem cá! Eu quero-te mostrar uma coisa muito gira'; Leva-me - ao parque; Brinca - a acertar em bonecos fofinhos; Vê - notícias; Gosta - de estar comigo. Gosto muito do meu pai porque ele dá-me muitos abraços. Beijinhos da Mateus".

