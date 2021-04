Miguel Costa vai lançar uma rubrica cujo principal objetivo é a partilha de anúncios de emprego para ajudar nesta atual crise provocada pela pandemia da Covid-19.

#ALERTAEMPREGO é a nova aposta do ator e repórter do 'Alô Portugal', no seu Instagram.

De acordo com o comunicado enviado às redações, "'O Mini Atleta' de Miguel Costa vai passar a divulgar ofertas de emprego nas suas redes sociais, de forma a fazer com que estes anúncios cheguem ao maior número possível de pessoas".

“Conheço muitas pessoas sem trabalho, eu próprio passei por uma fase complicada no primeiro confinamento, vejo muita gente sem emprego e isso preocupa-me. Se ao reunir várias fontes e conseguir ajudar uma única pessoa sinto que a minha missão estará cumprida", destacou o ator.

