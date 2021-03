1 – Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

A minha mulher.

2 – Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

O protetor solar, acreditando que encontro lá água.

3 – Qual o seu maior guilty pleasure?

Tenho tantos... Comer doces até ficar enjoado, ver reality shows em vários canais estrangeiros, não fazer nada, ficar enterrado no sofá a comer...

4 – Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Muita coisa. Gosto muito de marisco, de um bom bitoque, de frango no churrasco, de comida italiana, massas... Também gosto de coisas mais requintadas como um bom sushi. Gosto de um bom copo de vinho tinto...

5 – Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Há muito pouca gente... O Donald Trump.

6 – Qual a sua mania mais estranha?

Tenho uma mania muito estranha e não é por mal nem por nojo, porque como comida à mão, mas frango no churrasco como com garfo e faca. Não sei porquê. Como muita coisa à mão, mas o churrasco como com talheres [risos].

7 – A sua viagem de sonho, qual é?

Há várias, gostava muito de ir à Nova Zelândia, à Austrália, ao Japão. Mas acho que a viagem de sonho depende do destino, mas também da companhia. Gostava de ir à Disneyland com as minhas filhas e com a minha mulher.

8 – Qual o filme ou música da sua vida?

É difícil escolher só um, mas talvez o '1984' e o 'Mosquito'. Banda sonora também tenho muita coisa. Gosto muito da música 'Dancing In the Dark', do Bruce Springsteen, da 'Sex Type Thing' ou 'Plush', dos Stone Temple Pilots...

9 – Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos. Qual é o seu?

Não sei...

10 – Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Há uma coisa que me marca, é a minha primeira recordação de vida que é na praia, e o cheiro a praia para mim é uma das coisas que até hoje me acompanha. É das coisas que mais gosto. A melhor recordação que tenho com os meus pais é na praia.

Leia Também: "Não há dinheiro nenhum que justifique deixar pessoas na pobreza"