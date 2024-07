Na noite deste sábado, dia 20 de julho, a Comissão das Festas do Porto Alto anunciou na sua página de Facebook que a atuação do artista Miguel Bravo tinha sido cancelada, uma vez que o músico foi detido no seu camarim.

Se as primeiras informações indicavam que a detenção teria acontecido devido a suspeitas de burla por parte do cantor a várias organizações de festas, eis que a situação agora ganha outros contornos.

Conforme uma fonte da Polícia Judiciária confirmou ao Notícias ao Minuto, Miguel Bravo, antigo concorrente do 'Got Talent Portugal', foi detido por suspeitas por suspeitas de crimes sexuais contra menores.

Contactada pelo Notícias ao Minuto, a equipa que representa o músico ainda não comentou o sucedido.

Leia Também: Cantor Miguel Bravo detido no camarim das Festas do Porto Alto