David Carreira deu um concerto este sábado à tarde, no Porto, no Festival de Comida do Continente. O músico contou com a participação do irmão, Mickael Carreira, no espetáculo. Juntos cantaram o seu mais recente sucesso - 'Tempo de seguir'.

"Amei cantar o TEMPO DE SEGUIR contigo pela primeira vez numa cidade que tanto amo. Obrigado Porto. Foi lindo!", escreveu Mickael num vídeo da performance dos dois.

