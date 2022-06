A TVI divulgou esta quarta-feira um novo teaser da entrevista marcante na qual Mickael Carreira fala de forma emotiva sobre a morte da irmã mais nova, Sara Carreira. O músico conversou com Manuel Luís Goucha no âmbito do programa 'Conta-me'.

"Há uma canção que o David gravou com a Sara, o 'Gosto de Ti'... O David convidou-se e eu sou incapaz de cantar essa canção, é impossível. Para mim, é impossível", diz o filho de Tony Carreira nas imagens.

Sara Carreira, recorde-se, morreu a 5 de dezembro de 2021 na sequência de um grave acidente de viação.

O programa 'Conta-me' com Mickael Carreira irá para o ar no próximo sábado, 25 de junho, logo após o 'Jornal da Uma'.

